Beşiktaş hak etti

DERBİ maçta etkili oynayan takım ev sahibi Beşiktaş'tı. Pozisyonları fazlasıyla bulmayı başardılar.

Misafir takım Galatasaray, gol dışında çok fazla yoktu. Topa sahip oldular ama pozisyon üretme konusunda Galatasaray daha düşük kaldı. Özellikle Cenk Tosun ve Aboubakar net pozisyonlar kaçırdı. Derbi maçta hak eden taraf Beşiktaş oldu diyebiliriz. Orta sahada Gedson Fernandes ve Salih Uçan rakiplerine baskı kurmayı başardı.

Özellikle pas bağlantılarında ve kanat organizasyonlarında daha iyi top getirdiler. 2-1'den sonra Galatasaray atak yapıyor gibi görünse de ev sahibi takım Beşiktaş kazanmayı hak etti diyebilirim. Kendi saha ve seyirci avantajını Şenol Güneş ve öğrencileri daha iyi kullandı. Bundan sonra kalan haftalarda çok farklı bir lig izleyebiliriz.

Ligin tansiyonu ve heyecanı da daha farklı olacaktır fikrindeyim.

Bu maçın adamı bence Gedson Fernandes'ti.

Arkadaşları da onu tebrik etti. Bundan sonra Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisine kadar kaybetmeden devam etmek zorunda olduğunu unutmayalım.

Şampiyonluk adına Galatasaray böyle ilerlemeli.



"Beşiktaş rakibine oranla daha iyiydi. Kartal derbiyi kazanmayı hak etti. Galatasaray, F.Bahçe derbisine kadar artık kayıp yaşamamalı."