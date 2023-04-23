Kartal fazla sıkmadı

Dünkü maçın ilk 20 dakikasında Ümraniyespor baskılı oynadı. Önemli bir gol pozisyonunda da yararlanamadı.

Ancak Beşiktaş sonradan kontrolü eline almayı başardı. 90 dakika boyunca da bırakmadı.

Şunu da söylemeden geçemeyeceğim.

Beşiktaş, tempoyu artırmadan ikinci viteste oynadı diyebiliriz. Bu da yetti zaten. Arada çok büyük bir kalite farkı var. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor.

Beşiktaş'ta dün gece yine Redmond sahne aldı.

Aboubakar ve Cenk Tosun da iyi oynadı. Cenk Tosun önemli fırsatları da harcadı. Beşiktaş için gelecek hafta Galatasaray ile oynayacağı maç prestij ve sıralama açısından çok ama çok önemli. Beşiktaş'ın evinde kazanması sürpriz olmaz. Öncelikle bunu belirtmem gerekir.

Çünkü sahasında taraftarının desteğiyle birlikte daha iştahlı bir oyun sergiliyorlar.

Galatasaray da formda ama Beşiktaş'ın bu maçı kaybedeceğini düşünmüyorum.

Hücum hattında oynayan futbolcuların formda oluşu önemli bir faktör. Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte müthiş bir ivme yakaladı.

Bu çok açık, net bir şekilde görülüyor.

Trabzonspor deplasmanından da 3 puan çıksaydı farlı şeyler konuşuyor olabilirdik.



"Beşiktaş, tempoyu artırmadan ikinci viteste oynadı diyebiliriz. Bu da yetti zaten. Arada çok büyük bir kalite farkı var."