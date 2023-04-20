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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
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  • 20 Nisan 2023, Perşembe

Yarışın içinde kalmaya devam

FENERBAHÇE, yine çok kötü bir ilk yarı oynadı.
Son üç maçtır rakibin üzerinde baskı kurmakta zorlanan Sarı-Lacivertliler neden son dakikalarda maçı kazanıyor, bunu konuşalım.
Öncelikle maçın başında diri olan rakiplere karşı oyunu açmak kolay olmuyor. Ardından takımın gol yiyerek geri düşmesiyle adeta "Şampiyonluk elden gidiyor" güdüsüyle tüm gücüyle saldıran bir takım ortaya çıkıyor.
Şans elbette futbolda konuşulan bir gerçek ancak çok istemek, topu ceza sahasına getirmek ve bir şekilde şutu çekmek şans ile açıklanamaz. Rakiplerin de beraberlik golünden sonra oyundan düştükleri net şekilde görülüyor.
Jesus'un neden tek santrforla başladığını sorgulamak gerek. İki uzun stopere karşı Valencia'nın etkisi yok denecek kadar azdı.
Pedro oyuna girdikten sonra rakip ceza sahasını karıştırmak daha kolay oldu.
Bana göre Emre Mor mutlaka Arda Güler ile birlikte sahada yer almalı. Emre topu her ayağına aldığında tehlikeli oluyor. Fenerbahçe 3 maçtır geriden gelerek şampiyonluk yarışında kalıyor...

"Şampiyonluk elden gidiyor içgüdüsüyle saldırmak ve topu ceza sahasına sokmak, üç haftadır Fenerbahçe'ye maçları kazandırıyor"

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