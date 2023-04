Maçın hakkı beraberlikti

İLK yarısı çok yavan bir maçtı, oyuncuların nasıl bir ruh haliyle maça çıktığını açıkçası merak ediyorum. İkinci yarıda her iki soyunma odasından da bayağı tepki geldi demek ki tempo arttı. İki taraf da kazanmaya yönelik oynadı. Trabzonspor taraftarın da desteğiyle atak gibi göründü ama Beşiktaş çok net iki fırsat kaçırdı.

İkinci yarıda Uğurcan ile Mert'in performansları maça damga vurdu. İki kaleci maçın golsüz tamamlanmasındaki ana faktördü. İkinci yarıdaki değişiklikler tempoyu artırdı.

İkinci devrede her iki takımın da orta sahası çok çabuk geçildi.

Üçüncü bölgeye çabuk girildi.

Bu geçişler seyir zevki açısından iyiydi fakat büyük takımlara yakışmayacak kötü bir durumdu.

İki takımda topu üç kale direğinin içine vuracak bir isim yoktu.

Beşiktaş'ta Aboubakar çok kötüydü.

Ghezzal çok temposuzdu.

Beşiktaş Cenk Tosun'u çok aradı. Salih ve Gedson ile Eren Elmalı sahanın iyilerindendi. Markovic ile Maxi Gomez bireysel olarak savunmayı zorlasa da gol olmadı. Maçın geneline baktığımızda her iki taraf da beraberliği hak etti. Uzun yıllar sonra iki takımın ilk kez bir maçının 0-0 bittiğine de gördük.



