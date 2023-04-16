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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
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  • 16 Nisan 2023, Pazar

Fenerbahçe devam dedi

FENERBAHÇE şampiyonluk yarışında rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftada kritik bir önem taşıyan maçı 90+6'da Crespo'nun golüyle kazanarak kritik bir virajı kayıpsız döndü. Jorge Jesus'la ilgli çıkan iddialar, Portekizli'nin kafasını karıştırmış gibi..
İlk 45 dakikadaki tercihleri çok sıkıntılıydı. Diego Rossi ve Serdar Dursun adeta sahada yoktu. 2. yarıda oyuna giren Pedro da bekleneni veremeyen isimlerdendi.
Fenerbahçe oyunda saman alevi gibiydi. Maçın belli bölümlerinde etkili oynayabildiler.
ÜRETİM SIKINTISI
Arda Güler'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Genç yaşına rağmen özgüvenli oyunu, inanılmaz çalımları ve adrese teslim paslarıyla "Ben 11 oyuncusuyum" diye bağırıyor.
Maçın geneline bakarsak bu oyun şampiyonluk için yeterli olmasa da 1-0 geri düşülmesine rağmen ortaya konan karakter de Sarı- Lacivertliler için olumlu yanlardan biriydi. Fenerbahçe kalan maçlarda hücumda yaşadığı üretkenlik sıkıntısını çözemez ise 6 puan önündeki Galatasaray'ı yakalaması zor gözüküyor.

"Fenerbahçe oyunun belli bölümlerinde etkili oynayabildi. Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk için daha fazlasını yapması gerekiyor."

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Fenerbahçe devam dedi
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