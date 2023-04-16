FENERBAHÇE şampiyonluk yarışında rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftada kritik bir önem taşıyan maçı 90+6'da Crespo'nun golüyle kazanarak kritik bir virajı kayıpsız döndü. Jorge Jesus'la ilgli çıkan iddialar, Portekizli'nin kafasını karıştırmış gibi..
İlk 45 dakikadaki tercihleri çok sıkıntılıydı. Diego Rossi ve Serdar Dursun adeta sahada yoktu. 2. yarıda oyuna giren Pedro da bekleneni veremeyen isimlerdendi.
Fenerbahçe oyunda saman alevi gibiydi. Maçın belli bölümlerinde etkili oynayabildiler.
ÜRETİM SIKINTISI
Arda Güler'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Genç yaşına rağmen özgüvenli oyunu, inanılmaz çalımları ve adrese teslim paslarıyla "Ben 11 oyuncusuyum" diye bağırıyor.
Maçın geneline bakarsak bu oyun şampiyonluk için yeterli olmasa da 1-0 geri düşülmesine rağmen ortaya konan karakter de Sarı- Lacivertliler için olumlu yanlardan biriydi. Fenerbahçe kalan maçlarda hücumda yaşadığı üretkenlik sıkıntısını çözemez ise 6 puan önündeki Galatasaray'ı yakalaması zor gözüküyor.
"Fenerbahçe oyunun belli bölümlerinde etkili oynayabildi. Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk için daha fazlasını yapması gerekiyor."
Fenerbahçe devam dedi
FENERBAHÇE şampiyonluk yarışında rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftada kritik bir önem taşıyan maçı 90+6'da Crespo'nun golüyle kazanarak kritik bir virajı kayıpsız döndü. Jorge Jesus'la ilgli çıkan iddialar, Portekizli'nin kafasını karıştırmış gibi..
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Kritik galibiyet 11 Nisan 2023, Salı FENERBAHÇE dün ilk yarısını çok kötü oynadığı maçı çevirerek adeta yarışa tutundu. İlk yarıda Ferdi ve Emre Mor...
- Yıldızlar umut yeşertti 10 Nisan 2023, Pazartesi BEŞİKTAŞ bu hafta evinde oynadığı maça aslında biraz tutuk başladı. İlk yarıda verdiği pozisyonlarla birlikte gol...
- Yarı final moral aşılar 07 Nisan 2023, Cuma LİGDE ağır darbe alan Fenerbahçe'nin bu maça 6 farklı oyuncuyla çıkmasını ilginç buldum. Belki de Ziraat Türkiye...
- Asla pes etmemek 03 Nisan 2023, Pazartesi DERBİ aslında futbol kalitesi açısından kötü başladı. Sonrasında maçın çehresi değişti. Fenerbahçe kırmızı kart...
- Kuntz fark yaratamıyor 26 Mart 2023, Pazar TÜRKİYE'NİN, kadro olarak rakibinden ne kadar üstün olduğunu söylemeye gerek yok. Futbolu takip eden standart bir...