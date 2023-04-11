Kritik galibiyet

FENERBAHÇE dün ilk yarısını çok kötü oynadığı maçı çevirerek adeta yarışa tutundu. İlk yarıda Ferdi ve Emre Mor ile bir şeyler yapmaya çalışan Sarı Lacivertliler kötü oyunun üzerine bir de Altay'ın hatasıyla geri düştü. 2. yarı Karagümrük'ün oyun planı skoru koruyup kapılan toplarla 2. golü bulmaktı nitekim bunu da yaptılar ama son vuruşlardaki beceriksizlik kaybedilen 3 puana mal oldu. Jesus'un ikinci yarıdaki Zajc ve Arda hamleleri ise Sarı-Lacivertliler'e kritik bir 3 puan getirdi.



ZAJC KLASINI GÖSTERDİ

46'da oyuna giren Miha Zajc 51'de attığı mükemmel golle skoru eşitledi. Sloven yıldız attığı bu golle Jesus'a adeta 'Beni kenarda oturtma' mesajı verdi.

Beraberlik golünden sonra Karagümrük iyice geriye çekildi.

Rakip kaleye yüklenen Sarı-Lacivertliler'in bir gol daha bulacağı oyundan belli oluyordu ve Szalai attığı kritik golle zorlu virajın kayıpsız geçilmesini sağladı ve şampiyonluk yarışının hala içinde olduğunu gösterdi. Maçın geneline bakarsak Sarı-Lacivertliler kritik maçta skoru kaliteli ayaklarıyla bularak zorlu bir deplasmandan 3 puanla döndü.



"Szalai 78'de attığı golle Jesus'un Fenerbahçesi'ni şampiyonluk yarışının içinde tuttu ama ilerleyen haftalar için bu oyun yetmez."