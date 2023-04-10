Yıldızlar umut yeşertti

BEŞİKTAŞ bu hafta evinde oynadığı maça aslında biraz tutuk başladı. İlk yarıda verdiği pozisyonlarla birlikte gol tehlikeleri atlattılar. Ama sonrasında çok net pozisyonlar vardı.

Vincent Aboubakar ve Nathan Redmond ikilisi çok formda bir görüntü çiziyor. Derbi sonrası bu maçta da sahnedeydiler. Cenk'in sakatlanması Beşiktaş taraftarını üzdü. Beşiktaş, Giresunspor maçında oyunu tamamen forse etti. Onur ve Masuaku çok etkili bindirmeler yaptı. Maç aslında çok daha farklı olabilirdi. Beşiktaş, Fenerbahçe galibiyetinin ardından Giresunspor karşısında rahat bir galibiyet aldı. Derbinin yıldızlarının devamını getirmesi takım adına önemliydi. Futbolda her şey mümkün. Beşiktaş şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacak.

Şu anda ligde form grafiği en yüksek takımların başında Beşiktaş geliyor.

Bundan sonraki maçların hepsine final olarak bakacaklar.

Hepsini de kazanabilecek kapasiteleri var. Beşiktaş'ın oyunu gayet iyi ve oturmuş görünüyor.

Tabi ki Galatasaray ile puan farkı var. Rakibinin kayıplarını bekleyecekler.

Beşiktaş'ın önceliği bu konsantrasyonu devam ettirip ligdeki şampiyonluk şansını sonuna kadar kovalamak olmalı.



"Beşiktaş her maça final olarak bakacak. Bu konsantrasyon sürdürülmeli ve şampiyonluk fırsatı sonuna kadar kovalanmalı"