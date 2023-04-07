Yarı final moral aşılar
Uzun süredir 11'e girmeyen fakat oyuna sonradan dahil olduğunda maçlara direkt etki eden Emre Mor, attığı 2 golle as kadroya girmesi gerektiğini Jesus'a gösterdi.
Bundan sonraki maçlarda Emre Mor'un daha çok 11'de yer alacağını düşünüyorum. Sarı-Lacivertliler yarı finalde Sivasspor ile eşleşti. Uzun süre sonra kulüp bir kupayı müzesine götürmeye yakın gibi duruyor. Serdar Dursun birçok isim tarafından eleştirilse de oyunun birçok bölümünde etkili olabilen bir isim. Set oyunlarında pivot özellikleriyle takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayabiliyor.
Jesus, Joao Pedro'ya verdiği fırsatları Serdar Dursun'a verseydi Fenerbahçe daha çok gol atabilir ve puan kazanabilirdi. Zaman zaman kopuk da oynasa Fenerbahçe maçı kazanmayı başardı.
Ayrıca Jesus'un bundan sonraki maçlarda üçlü savunmayı da kullanmayacağını düşünüyorum.
Kupada yarı final, taraftara ve camiaya moral olacaktır.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Asla pes etmemek 03 Nisan 2023, Pazartesi DERBİ aslında futbol kalitesi açısından kötü başladı. Sonrasında maçın çehresi değişti. Fenerbahçe kırmızı kart...
- Kuntz fark yaratamıyor 26 Mart 2023, Pazar TÜRKİYE'NİN, kadro olarak rakibinden ne kadar üstün olduğunu söylemeye gerek yok. Futbolu takip eden standart bir...
- Dev yarışa heyecan geldi 20 Mart 2023, Pazartesi FENERBAHÇE ilk yarıda berbat bir oyun ortaya koyarken soyunma odasına 1-0 yenik girmesi kendileri adına şanstı....
- Galibiyet serisi ve öz güven 19 Mart 2023, Pazar MAÇIN ilk yarısında Beşiktaş takımı oyuna hakimdi. Ama fazla gol pozisyonu üretemedi. Üretememesinin ana nedenlerinden...
- Son vuruşlar turu yaktı 17 Mart 2023, Cuma FENERBAHÇE, Sevilla'da ikinci golü yemeseydi çok iyi olacaktı... Sarı-Lacivertliler, İspanya'da da İstanbul'da...