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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
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  • 07 Nisan 2023, Cuma

Yarı final moral aşılar

LİGDE ağır darbe alan Fenerbahçe'nin bu maça 6 farklı oyuncuyla çıkmasını ilginç buldum. Belki de Ziraat Türkiye Kupası, sarı-lacivertlilerin bu sezon alacağı tek kupa olacak ama Jesus, önemli oyuncuları yedek soyundurarak riske girdi.
Uzun süredir 11'e girmeyen fakat oyuna sonradan dahil olduğunda maçlara direkt etki eden Emre Mor, attığı 2 golle as kadroya girmesi gerektiğini Jesus'a gösterdi.
Bundan sonraki maçlarda Emre Mor'un daha çok 11'de yer alacağını düşünüyorum. Sarı-Lacivertliler yarı finalde Sivasspor ile eşleşti. Uzun süre sonra kulüp bir kupayı müzesine götürmeye yakın gibi duruyor. Serdar Dursun birçok isim tarafından eleştirilse de oyunun birçok bölümünde etkili olabilen bir isim. Set oyunlarında pivot özellikleriyle takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayabiliyor.
Jesus, Joao Pedro'ya verdiği fırsatları Serdar Dursun'a verseydi Fenerbahçe daha çok gol atabilir ve puan kazanabilirdi. Zaman zaman kopuk da oynasa Fenerbahçe maçı kazanmayı başardı.
Ayrıca Jesus'un bundan sonraki maçlarda üçlü savunmayı da kullanmayacağını düşünüyorum.
Kupada yarı final, taraftara ve camiaya moral olacaktır.

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