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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
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  • 26 Mart 2023, Pazar

Kuntz fark yaratamıyor

TÜRKİYE'NİN, kadro olarak rakibinden ne kadar üstün olduğunu söylemeye gerek yok. Futbolu takip eden standart bir futbolsever aradaki farkı görür. Peki, sahada neden kalite farkını göremiyoruz?
Stefan Kuntz'un göreve başladığından beri A Milli Takım'a yaptığı katkı nedir? Sıradan bir Türk antrenörün veremediği hangi katkıyı sağlıyor, nasıl bir fark yaratıyor? Avrupa'da üst sıralarda yer alan milli takımların farkı altyapıda ortaya çıkıyor. Güçlü ülkeler sağlam altyapılar kurup bunu üst yapıya taşıdığı için başarılı oluyor. Türkiye'de hep konuşulan ve düzeltilmeyen sorun hep altyapı olmuştur. Bizim milli takımımız yetenekli futbolculardan kurulur ancak büyük rakipleriyle mücadele ederken taktik ve disiplin açısından geri kaldığı için dünya ve Avrupa üçüncülükleri dışında büyük başarımız yok. Milli maçlar milli duygularla oynanır.
Kuntz'un bu konuda da fazla bir şey yapması mümkün görünmüyor.
Kuntz, dün 15. maçına çıktı ve 10. kez kazandı. Yendiği takımlara;
Çekya, İskoçya, Litvanya (2), Lüksemburg, Faroe Adaları, Karadağ, Letonya, Cebelitarık ve Ermenistan. Yenildikleri ise;
Faroe Adaları, Portekiz ve İtalya...

"Kuntz'un Türk antrenörlerden ne artısı var? Bu maçta kulübede kim olsaydı da oynanan futbol daha kötü olurdu?"

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Kuntz fark yaratamıyor
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