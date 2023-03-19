Galibiyet serisi ve öz güven

MAÇIN ilk yarısında Beşiktaş takımı oyuna hakimdi.

Ama fazla gol pozisyonu üretemedi. Üretememesinin ana nedenlerinden biri; İstanbulspor'un kendi sahasında, birinci bölgede fazla adamla savunma yapma anlayışıydı. Ayrıca kontralarla da gol bulma isteği vardı. Beşiktaş oyunu kurarken ilk yarıda top kaybı yapmadı. Topa sahip olan taraf Beşiktaş'tı. Duran top ile ilk yarıda gol buldular.

Bu tip maçlarda duran topları iyi kullanmak çok önemli. Çünkü rakip bekleme oyunu oynuyor.

Böyle maçlarda duran toptan golü bulursanız rahat pozisyon alırsınız.

İstanbulspor ikinci ve üçüncü bölgede hiç hemen hemen üretim yapmadı. Önce rakibi durdurmak ve sonrasında pozisyon ve skor bulurum düşüncesi vardı. İlk yarıda bunda başarılı oldular. Cenk'in golüne engel olamayınca ilk yarıyı mağlup kapattılar.

İkinci yarıda Beşiktaş ikinci golü bulmak için rakibini zorladı. Vincent Aboubakar yine gol atarak formda olduğunu gösterdi. Beşiktaş kağıt üstünde favori olduğu maçta istediğini aldı. Zirve ile aradaki puan farkının erimesi ve üst üste 3 galibiyet alınması Beşiktaş'a öz güven getirecek. Neticede Beşiktaş İstanbulspor karşısında hak ettiği bir galibiyet elde etti.



"Bekleme oyunu oynayan takımlara karşı duran topları iyi kullanırsanız rahatlarsınız. Beşiktaş bu maçta bunu iyi şekilde yaptı."