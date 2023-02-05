BEŞİKTAŞ bu maçta çok kötüydü. Son zamanlarda izlediğim en kötü takımdı desem yeridir. Sivasspor daha baskın oynadı. Beşiktaş ceza sahası içine girip bir organizasyon da yapamadı. Karagümrük maçında da bunun sinyallerini vermişlerdi. Tatsız bir futbol vardı. Oyuna sonradan Dele Alli ve Jackson Muleka da etkisizdi.
Organize bir Beşiktaş haftalardır yok! Sivasspor maçı hak etti mi? Beşiktaş'tan bir tık daha iyi oynadılar. Zevksiz, keyifsiz bir maçtı. Yenilen golde Necip'in hatası vardı. Açıyı kapatmadı.
Mert Günok da topu göremedi.
İlginç bir gol oldu.
Beşiktaş'taki düşüşün nedenlerini Şenol Güneş'in çözmesi gerekir. Konya ve Ümraniye maçlarında da oyunsal açıdan bir düşüş olduğu ortadaydı. Oyunsal açıdan yaşanan düşüş skorlara da yansıyor. Beşiktaş şampiyonluk yarışında büyük bir yara daha aldı.
Böyle maçları kazanmak zorundasınız.
Amir Hadziahmetovic yeni transfer oldu. Ama o da sahada yoktu.
Etkili değildi. Zamana ihtiyacı yok. Neden? Çünkü ligi tanıyor.
Ayrıca Mert Günok da haftalardır iyi oynuyor. Beşiktaş'ın acilen toparlanması gerekiyor. Bu konuda iş Şenol Güneş'e düşüyor.
Krizi Güneş çözsün
Amir ortada yoktu
Acil eylem planı şart
BEŞİKTAŞ bu maçta çok kötüydü. Son zamanlarda izlediğim en kötü takımdı desem yeridir. Sivasspor daha baskın oynadı. Beşiktaş ceza sahası içine girip bir organizasyon da yapamadı. Karagümrük maçında da bunun sinyallerini vermişlerdi. Tatsız bir futbol vardı. Oyuna sonradan Dele Alli ve Jackson Muleka da etkisizdi.
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