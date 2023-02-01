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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 01 Şubat 2023, Çarşamba

Beşiktaş savaşmadı!

HER iki takım açısından atak organizasyonları olmayan bir maç izledik.
Cenk Tosun gol atmasına rağmen etkili değildi. Sanki her iki takım da beraberliğe oynuyormuş gibiydi. Al gülüm ver gülüm şeklinde bir maç izledik.
Beşiktaş bu maç öncesinde 5'te 5 yapmıştı. Aboubakar gibi bir transfer yaptı. 3 puana ihtiyacı olan taraftı... Bu puan kaybı geriye atar Beşiktaş'ı... 2 puan kaybı yarışta bir hayli etkiler.
Özellikle anlam veremediğim şey Beşiktaşlı oyuncuların mücadele gücündeki eksikliğiydi.
Hırs, istek göremedim Beşiktaş'ta.
Vincent Aboubakar 45 dakika oynadı ama çok kötüydü.

ANLAM VEREMEDİM
Şenol hoca da zaten ikinci yarı başlamadan oyundan aldı onu...
Beşiktaş savunması bu maçta da rakibe kolay pozisyon verdi.
Orta sahanın geçirgen olması ve takımın genel olarak mücadeleden kaçması Karagümrük'ün daha çok pozisyona girmesine neden oldu. Beşiktaş, 6'da 6 yapsa şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atacaktı. Ancak bu olmadı... Gedson'un maçtan sonra itirazdan sarı kart görmesi ve cezalı duruma düşmesi de anlam veremediğim bir olaydı.


Aboubakar çok kötü oynadı
Gedson ne yapmak istedi?

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