KASIMPAŞA maça çok etkili başladı ve attığı golle şok etkisi yarattı. Valencia'nın penaltı kazandırmasıyla Fenerbahçe çabuk toparlandı. Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, iki takım arasındaki kalite farkının özetiydi. Üç oyuncu maça ağırlığını koyduktan sonra hem oyun hem skor Fenerbahçe lehine döndü. Kasımpaşa ilk golü yedikten sonra adeta maçı bıraktı. Jorge Jesus'un dünkü Arda Güler tercihini manidar buluyorum. Fenerbahçe dün eğer kaybetseydi Jorge Jesus, "Arda Güler'i gördünüz işte" diyebilirdi. Ama Arda yine beklentileri karşıladı ve galibiyette büyük rol oynadı.
DAHA ÇOK MAÇ VAR
Galatasaray muazzam bir galibiyet serisi yakaladı ama daha ligin ortasındayız. Sezon sonuna kadar köprünün altından çok su akar. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş lig yarışının sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacaktır.
Rakiplerinin kazandığı haftada Fenerbahçe'nin bol gollü galibiyeti takımın öz güvenini artırmıştır.
Arka arkaya yapılacak maçlarda Jesus'un yeniden rotasyona başlayacağını düşünüyorum.
F.Bahçe'de üç oyuncu maçı kopardı
Takımın öz güveni artar
Bu yarış uzun sürecek
KASIMPAŞA maça çok etkili başladı ve attığı golle şok etkisi yarattı. Valencia'nın penaltı kazandırmasıyla Fenerbahçe çabuk toparlandı. Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, iki takım arasındaki kalite farkının özetiydi. Üç oyuncu maça ağırlığını koyduktan sonra hem oyun hem skor Fenerbahçe lehine döndü. Kasımpaşa ilk golü yedikten sonra adeta maçı bıraktı. Jorge Jesus'un dünkü Arda Güler tercihini manidar buluyorum. Fenerbahçe dün eğer kaybetseydi Jorge Jesus, "Arda Güler'i gördünüz işte" diyebilirdi. Ama Arda yine beklentileri karşıladı ve galibiyette büyük rol oynadı.
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