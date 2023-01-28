BEŞİKTAŞ Alanyaspor karşısında kritik bir galibiyet aldı... Üst üste 5. galibiyetini alan Kara Kartal, şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli de aşmış oldu. Alanyaspor, Farioli ile birlikte oyun şablonu oturmuş bir takım haline geldi. Kendi sahasında yaptıkları hazırlık paslarını artık bilmeyen yoktur!
Beşiktaş bu maça çok iyi hazırlanmış...
Siyah-Beyazlılar özellikle ilk yarıda rakibini adeta sürklase etti diyebiliriz. Maçın daha ilk dakikasından itibaren rakibini bunalttı.
Üst üste girdiği pozisyonlar sonucunda da Cenk Tosun ile golü buldu. Rakibini sürekli hataya zorladı. İkinci yarıya da iştahlı başladı Kartal, Cenk Tosun'un golü sonrası Beşiktaş daha da rahatladı. Dele Alli'nin golü ile birlikte daha da rahat bir Beşiktaş izleyeceğimizi düşündüm.
Ancak Alanyaspor, 3. golden sonra üst üste pozisyonlara girdi. Mert'i kutlamak gerekir. Çok kritik kurtarışlara imza attı. Beşiktaş, Alanyaspor'u yenerek zirve yolunda çok kritik bir galibiyete imza attı. Üst üste 5 galibiyete imza atan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve ekibini kutlamak gerekiyor.
Alanya'ya çok iyi çalışmışlar
Mert kritik kurtarışlar yaptı
İştahlı Kartal
BEŞİKTAŞ Alanyaspor karşısında kritik bir galibiyet aldı... Üst üste 5. galibiyetini alan Kara Kartal, şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli de aşmış oldu. Alanyaspor, Farioli ile birlikte oyun şablonu oturmuş bir takım haline geldi. Kendi sahasında yaptıkları hazırlık paslarını artık bilmeyen yoktur!
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