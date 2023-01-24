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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
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  • 24 Ocak 2023, Salı

Bu kadar zor olmamalı

FENERBAHÇE ligin ilk yarısında sahasında oynadığı maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle maçı 3-3 berabere tamamladığı Ümraniyespor karşısında bu kez daha rahat bir oyunla galip geleceğini zannedenler yanıldı. Maçın ilk anından itibaren topun sahibi olan Fener- bahçe, rakihp ceza sahası önünde cirit atmasına karşın istediğini pozisyonları bulmakta zorlandı.
İlk yarıda Valencia ve Batshuayi ile bulduğu pozis- yonları da harcayınca soyunma odasına beraberlikle gidildi. Fenerbahçe, 2. yarıya Crespo'nun yerine Emre Mor değişikliği ile gidince daha fazla risk alınmış oldu. Baskı daha da arttı ama pozisyonların oluşması için son paslar bir türlü gelmedi.
Bunun benzeri durumlar kupadaki Rize maçında da yaşanmıştı.
Szalai'nin pasında Batshuayi'nin golü ile derin bir oh çeken Fenerbahçe, savunma hatasından kalesinde golü görünce her şey sil baştan oldu. Baskıyı artıran Fenerbahçe, Ümraniye savunmasının kendi kalesine attığı golle bir kez daha öne geçti ve maçı kazandı. Fenerbahçe kazandı ama golü bulmakta bu kadar zorlanmamalı.
Baskı pozisyon getirmedi
Son paslar isabetli olmalı

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