Kalite maçı kazandırdı

BEŞİKTAŞ bu maça çok hızlı bir başlangıç yaptı. İlk yarıda çok etkili oynadılar.

Redmond'a Gedson da iyi eşlik etti. Beşiktaş maçta pozisyonları bulan taraf oldu. Maçın gidişatında, 'Ben varım. Maçı alırım' diyordu Beşiktaş. Salih Uçan'ın attığı gol maçı kopardı. İkinci yarıda orta sahayı kalabalık tuttu Beşiktaş ve Kayseri'nin gelmesini bekledi.

Üçüncü golü aradılar ama sonra skoru korumaya çalıştılar. İlk yarıda Kayserispor takımı da pozisyonlar buldu.

Beşiktaş bir deplasman oyunu oynadı. Cenk Tosun ve Muleka, Kayserispor maçında beklentilerin altında kaldı diyebilirim.



YETER Kİ İNANSINLAR

Aboubakar'a gelecek olursak, ben hazır geldiği fikrindeyim. Dünya Kupası'nda çok iyi bir performans göstermişti.

Önümüzdeki günlerde Aboubakar daha da hazır olacaktır.

Çok kaliteli bir oyuncu. Bu transfer Beşiktaş'ın lehine sonuçlandı. Kulübe hayırlı oldu. Lig tabii henüz bitmiş değil.

Beşiktaş şampiyonluk potasında olabilecek bir takımdır. Yeter ki iyi organize olsunlar ve takım olarak da buna inansınlar.

Abou transferi hayırlı oldu

Beşiktaş potada olur