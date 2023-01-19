BEŞİKTAŞ takımı Konyaspor ile ligde oynadığı maçta da iyi sinyaller vermemişti. Özellikle çok fazla boş alan bırakıyorlar. Rakip de bu boş alanları değerlendirince etkili oluyor. Benzer bir görüntü dünkü Ankaragücü maçında da vardı. As kadroya yakın bir 11 görsek de Şenol Güneş bazı oyuncuları ki buna Emrecan'ı örnek verebilirim, denedi.
Savunma hattında Beşiktaş dikkat dağınıklıkları yaşadı. Futbol bir takım oyunu.
Takım bütünlüğünden kopuyor olması Beşiktaş adına önemli bir dezavantaj. Weghorst'un ayrılmasından sonra forvet hattına yapılacak Aboubakar transferi bazı taraftarları kızdırabilir. Ama ne katkı vereceğini bildiğin oyuncular size fayda da getirebilir.
Bunu zaman gösterecek.
Muleka Ankaragücü maçında çok kritik bir pozisyonu harcadı.
Beşiktaş ikinci yarıda ve uzatmada kıpırdadı.
Futbolcular Beşiktaş'a yakışır şekilde oynamalı.
Futbolda kazanmak ve kaybetmek elbette var. Umarım Beşiktaş adına kayıp bir sezon olmaz.
Forvet transferi önemli
Beşiktaş'a yakışır oynamalılar
Kayıp bir sezon
BEŞİKTAŞ takımı Konyaspor ile ligde oynadığı maçta da iyi sinyaller vermemişti. Özellikle çok fazla boş alan bırakıyorlar. Rakip de bu boş alanları değerlendirince etkili oluyor. Benzer bir görüntü dünkü Ankaragücü maçında da vardı. As kadroya yakın bir 11 görsek de Şenol Güneş bazı oyuncuları ki buna Emrecan'ı örnek verebilirim, denedi.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Sagal’ın yardımıyla... 16 Ocak 2023, Pazartesi FENERBAHÇE'NİN bu deplasmanda kazanması gerekiyordu. Gaziantep FK'nın bireysel hatasından bulduğu gol dışında organize...
- Büyük takım tecrübesi 15 Ocak 2023, Pazar ÇOK kötü bir ilk yarı oldu. 2 haftadır çok etkili oynayan Mert'e nazar değdi. Maçın başında yediği gol bir kalecininin...
- Jorge Jesus çare bulamadı 09 Ocak 2023, Pazartesi GALATASARAY forvetsiz çıktı. Gomis'siz ve Icardi'siz başlamak cesaret göstergesiydi. Okan Buruk, üzerine gelecek...
- Galibiyeti Mert getirdi 08 Ocak 2023, Pazar Beşiktaş ilk yarıda 2 gol attı ama Mert Günok bu skoru tayin etti. Kasımpaşa'nın net pozisyonlarını çıkardı ve...
- Fenerbahçe 2. yarıda açıldı 04 Ocak 2023, Çarşamba FENERBAHÇE maçın ilk yarısında çok kötüydü. Pozisyon bulmakta zorlanan Jorge Jesus'un ekibi savunmada da rakibine...