Kayıp bir sezon

BEŞİKTAŞ takımı Konyaspor ile ligde oynadığı maçta da iyi sinyaller vermemişti. Özellikle çok fazla boş alan bırakıyorlar. Rakip de bu boş alanları değerlendirince etkili oluyor. Benzer bir görüntü dünkü Ankaragücü maçında da vardı. As kadroya yakın bir 11 görsek de Şenol Güneş bazı oyuncuları ki buna Emrecan'ı örnek verebilirim, denedi.

Savunma hattında Beşiktaş dikkat dağınıklıkları yaşadı. Futbol bir takım oyunu.

Takım bütünlüğünden kopuyor olması Beşiktaş adına önemli bir dezavantaj. Weghorst'un ayrılmasından sonra forvet hattına yapılacak Aboubakar transferi bazı taraftarları kızdırabilir. Ama ne katkı vereceğini bildiğin oyuncular size fayda da getirebilir.

Bunu zaman gösterecek.

Muleka Ankaragücü maçında çok kritik bir pozisyonu harcadı.

Beşiktaş ikinci yarıda ve uzatmada kıpırdadı.

Futbolcular Beşiktaş'a yakışır şekilde oynamalı.

Futbolda kazanmak ve kaybetmek elbette var. Umarım Beşiktaş adına kayıp bir sezon olmaz.

Forvet transferi önemli

Beşiktaş'a yakışır oynamalılar