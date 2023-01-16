FENERBAHÇE'NİN bu deplasmanda kazanması gerekiyordu. Gaziantep FK'nın bireysel hatasından bulduğu gol dışında organize bir atak geliştiremedi. İkinci yarıda Emre Mor ile bir atak buldular.
2-0'ı bulabilirdi Fenerbahçe.
Erol Bulut ve öğrencileri daha organize göründü. Fenerbahçe oyun disiplininden uzaktı. 10 kişi kalınca Antep avantajını kaybetti.
Aslında üstün bir oyun oynuyorlardı.
Buna rağmen Fenerbahçe rakibinin eksik kalmasını değerlendiremedi.
Fenerbahçe'nin bilinçli bir oyun oynadığını sanmıyorum.
Antep 10 kişi kalmasaydı çok daha farklı olabilirdi. Pozisyonları bulan Antep takımıydı.
Derbi mağlubiyetinin etkileri devam ediyor. Jorge Jesus da formsuz görünüyor. Fenerbahçe büyük takım olarak daha bilinçli oynamak zorundaydı. Ama öyle olmadı. Samet Akaydın mutlaka katkı verecektir.
Fakat futbolun bir takım oyunu olduğunu unutmamak gerekiyor.
Sagal'ın atılması maçın kırılma anıydı. Fenerbahçe'nin işi kolaylaştı. Sarı- Lacivertliler, Sagal'ın yardımıyla kazandı.
Fenerbahçe disiplinden çok uzaktı
Jorge Jesus formsuz gözüküyor
Sagal’ın yardımıyla...
FENERBAHÇE'NİN bu deplasmanda kazanması gerekiyordu. Gaziantep FK'nın bireysel hatasından bulduğu gol dışında organize bir atak geliştiremedi. İkinci yarıda Emre Mor ile bir atak buldular.
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