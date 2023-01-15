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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 15 Ocak 2023, Pazar

Büyük takım tecrübesi

ÇOK kötü bir ilk yarı oldu.
2 haftadır çok etkili oynayan Mert'e nazar değdi.
Maçın başında yediği gol bir kalecininin yememesi gereken bir gol olsa da 2. yarıda gelişen Konya ataklarına geçit vermedi.
Genele baktığımızda Beşiktaş'ın 2 haftadır sadece sonuç odaklı bir oyun oynadığını söyleyebilirim.
Beşiktaş oyuna ağırlığını koyamıyor.
Maçın 2. yarısında sahada sadece Konyaspor vardı. Bireysel olarak adam eksilten oyuncuları var. Defansın arkasına sarkmayı denediler. Kaçırdıkları pozisyonlarda son anlarda biraz daha becerikli olsalar skor çok daha farklı olabilirdi.

GEDSON EN İYİSİYDİ
Beşiktaş'a baktığımızda Gedson Fernandes'in sahanın en iyisi olduğunu düşünüyorum.
Sahanın her yerinde vardı.
Cenk gol attı gayretliydi.
Nkoudou oyuna girdikten sonra maçı hareketlendirdi.
Son olarak Beşiktaş kritik bir virajı Josef'in son dakika golüyle döndü. Büyük takımlar böyledir. Böyle tecrübesiyle kazanırlar. Beşiktaş da bunu yaptı...


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