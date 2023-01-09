Jorge Jesus çare bulamadı

GALATASARAY forvetsiz çıktı. Gomis'siz ve Icardi'siz başlamak cesaret göstergesiydi.

Okan Buruk, üzerine gelecek Fenerbahçe'yi çabuk oyuncularla geçerek hücumu yapmak istedi.

Derin topların hemen hemen hepsinde Galatasaray pozisyon buldu.

Jesus ilk yarıda buna çözüm bulamadı.

İkinci yarıda savunma dörtlüye döndü ama bu da işe yaramadı.

Jesus'un ekibi ilk yarıda pozisyon üretemedi. Birkaç tehlikeli sayılabilecek atak da Muslera'nın elinde kaldı. Galatasaray attıklarından daha fazla gol kaçırdı. Kalabalık savunmayla beklemek Galatasaray'ın işine yaradı. Dönen topların hepsini Sarı-Kırmızılılar topladı. Galatasaray son yılların en net galibiyetlerinden birini aldı. Bir de ofsayta biraz dikkat etse fark daha da açılabilirdi. 2-0'dan sonra film zaten koptu. Jesus bu maçta sınıfta kaldı. Galatasaray'ın önü açık gözüküyor.