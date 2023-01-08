Galibiyeti Mert getirdi
Kasımpaşa'nın net pozisyonlarını çıkardı ve takımını galip pozisyonda tuttu. Bu maçın en önemli oyuncularından biri Mert oldu. Beşiktaş takım halinde inanılmaz iyi bir görüntü çizmedi. Ofans ve defansta boşluk bırakarak diziliyorlar. Takım boyu uzun kalıyor. O yüzden de fazlasıyla pozisyon veriyorlar.
Beşiktaş'ın dünkü maçta da verdiği pozisyonlar çoktu. Cenk ve Weghorst'un atılan gollerde bireysel başarıları vardı. Vuruş teknikleri açısından da değerliydi bence goller.
Ama Weghorst'un, attığı gol dışında ofansa ve defansa katkısını göremedik. Şenol Güneş'in şu ana kadar çok net dokunuşları olduğunu da düşünmüyorum. Ama Beşiktaş forması büyük bir formadır.
Bildiğimiz, etkili, rakibine şans tanımayan bir Beşiktaş şu an için yok.
İçeride ve dışarıdaki maçlarda durum böyle. Yine de etkili oyununu Kasımpaşa maçında sürdürdüler diyelim.
Bu maçın öne çıkan ismi Mert Günok'tur. Galibiyetin mimarı oldu. Kalecinin öne çıktığı bir maçta takımın aslında iyi olmadığını da unutmamak gerekiyor.
Mert damga vurdu
Weghorst gol dışında yoktu
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