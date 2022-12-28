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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
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  • 28 Aralık 2022, Çarşamba

Fener oynadı Hatay izledi

FENERBAHÇE evinde aldığı Hatayspor galibiyetle zirvenin sahibi oldu. Maçta çok hakim oynadı Fenerbahçe... Hatay çok sönük kaldı. Rakibini zorlayamadı.
Sarı-Lacivertliler çok sıkmadan kazandı. Duran topla kilidi açtılar. Sonrasında Diego Rossi yine öne çıktı. Orta sahada hakimiyeti kuran takım Fenerbahçe oldu.
Hatayspor çok fazla cılız kaldı.
Kenar ortalarla da zorlamaya çalıştı Fenerbahçe. Ev sahibi çok fazla boşluk da buldu. Jesus ve öğrencileri daha fazla gol atabilirdi. Erce Kardeşler çok fazla pozisyon çıkardı. Aslında maçta çok detaylı bir analiz yapamayız. Neden? Fenerbahçe oynadı, Hatayspor izledi de ondan.
Ferdi'ye verilmeyen bir faul dikkatimi çekti. Bir de bir ofsayt pozisyonu vardı. Erce konuşuluyor ama bir takımın kalecisinin iyi oynaması demek o takımın maçta bir şey oynamadığını gösterir.
Volkan Demirel yeni başladı, o da başarılı gidiyor.
İş bulduğu sürece şansı devam edecek. Özetle Fenerbahçe taraftarı önünde hak ederek kazandı. Lig uzun.
Bu yolda kayıplar da olacaktır.

Fenerbahçe farkı kaçırdı
Erce iyi ama takım kötü

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