MAÇTA ilk yarıda özelllikle pozisyon yoktu.

Ortada bir maç vardı diyebiliriz. Mücadelede kırılma anını Crespo belirledi. Gerçekten de çok amatör bir şekilde kırmızı kart gördü. Maçın kaderini de zaten o çizdi. 10 kişi kalan Fenerbahçe karşısında Trabzon golü buldu. Sonra Trabzonspor daha aktifti.

Bakasetas ve Gomez bana göre maçın adamları oldular.

Maçı Karadeniz ekibi hak ederek kazandı. Dünya Kupası sonrası uzun bir aradan sonra takımlar sahaya çıktı. Daha sezonun ortasındayız. Takımlar toparlayacaktır.

Bu maçı kaybeden ne kaybetti? Fenerbahçe takımı bence gelecek adına bir avantaj yitirdi. Trabzonspor istediğini alan takım oldu. Her zaman galip gelen haklıdır. Jesus mutlaka oyundan Crespo'yu çıkarmalıydı.

Hata yaptı. Kırmızı kart sonrası Fenerbahçe rakibinin üstüne gelemedi. İlk yarıda az pozisyon vardı. İkinci yarı pozisyon zenginliği daha iyiydi. Bu tip maçlar zor geçer, futbolcular ekstra oynar.

Bazen böyle maçlarda bir kırmızı kart her şeyi değiştirir.

Trabzon'da oynanan maçta da onu gördük.

Kazanan takımı tebrik ediyorum.

