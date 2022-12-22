İkisi yan yana oynamalı

HAZIRLIK kampını iyi geçiren bir Beşiktaş vardı. Dünya Kupası arasında; takım olma yolunda önemli maçlar yapmıştı Siyah- Beyazlılar. Şenol Güneş'in, Dele Alli ve Atiba ile başlamasının sebebi, iki oyuncuyu geniş rotasyonda takıma kazandırmak olduğunu düşündüm. Ancak arka arkaya yenen iki golde görüldü ki orta sahada sallanan oyuncuya yer yok. Karşındaki 2. Lig temsilcisi bile olsa futbolun acıması yok. Beşiktaşlı oyuncuların, hiçbir rakibin küçümsenmemesi gerektiğini 15 dakika yeniden hatırlaması iyi oldu. Orta alanda yapılan iki değişiklik sonrası ilk devrede oyun çok değişmedi ancak savunmada sertlik arttı. Cenk Tosun bu ülkenin en yetenekli golcülerinden. Yaptığı son vuruşlarla takımı oyuna ve skora ortak etti. 2-2 olduktan sonra Şanlıurfa'nın gardı zaten düştü.

Weghorst ile Cenk Tosun'un, sezonun geri kalanında mutlaka yan yana oynaması gerekiyor.

Şenol Hoca'nın, takımı bu iki santrforun üzerine inşa etmesi gerekiyor. Dele Alli, devre arasında İngiltere'ye dönebilir...