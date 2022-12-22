HAZIRLIK kampını iyi geçiren bir Beşiktaş vardı. Dünya Kupası arasında; takım olma yolunda önemli maçlar yapmıştı Siyah- Beyazlılar. Şenol Güneş'in, Dele Alli ve Atiba ile başlamasının sebebi, iki oyuncuyu geniş rotasyonda takıma kazandırmak olduğunu düşündüm. Ancak arka arkaya yenen iki golde görüldü ki orta sahada sallanan oyuncuya yer yok. Karşındaki 2. Lig temsilcisi bile olsa futbolun acıması yok. Beşiktaşlı oyuncuların, hiçbir rakibin küçümsenmemesi gerektiğini 15 dakika yeniden hatırlaması iyi oldu. Orta alanda yapılan iki değişiklik sonrası ilk devrede oyun çok değişmedi ancak savunmada sertlik arttı. Cenk Tosun bu ülkenin en yetenekli golcülerinden. Yaptığı son vuruşlarla takımı oyuna ve skora ortak etti. 2-2 olduktan sonra Şanlıurfa'nın gardı zaten düştü.
Weghorst ile Cenk Tosun'un, sezonun geri kalanında mutlaka yan yana oynaması gerekiyor.
Şenol Hoca'nın, takımı bu iki santrforun üzerine inşa etmesi gerekiyor. Dele Alli, devre arasında İngiltere'ye dönebilir...
İkisi yan yana oynamalı
HAZIRLIK kampını iyi geçiren bir Beşiktaş vardı. Dünya Kupası arasında; takım olma yolunda önemli maçlar yapmıştı Siyah- Beyazlılar. Şenol Güneş'in, Dele Alli ve Atiba ile başlamasının sebebi, iki oyuncuyu geniş rotasyonda takıma kazandırmak olduğunu düşündüm. Ancak arka arkaya yenen iki golde görüldü ki orta sahada sallanan oyuncuya yer yok. Karşındaki 2. Lig temsilcisi bile olsa futbolun acıması yok. Beşiktaşlı oyuncuların, hiçbir rakibin küçümsenmemesi gerektiğini 15 dakika yeniden hatırlaması iyi oldu. Orta alanda yapılan iki değişiklik sonrası ilk devrede oyun çok değişmedi ancak savunmada sertlik arttı. Cenk Tosun bu ülkenin en yetenekli golcülerinden. Yaptığı son vuruşlarla takımı oyuna ve skora ortak etti. 2-2 olduktan sonra Şanlıurfa'nın gardı zaten düştü.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Dünya Kupası ilaç gibi gelir 10 Kasım 2022, Perşembe BEŞİKTAŞ beklendiği gibi Serik'i rahat geçti. Şenol Güneş'in 3'lü savunmayla çıkması tüm takıma mesajdı. G.Saray...
- Beşiktaş savruktu 06 Kasım 2022, Pazar BEŞİKTAŞ maçın başında istekliydi. Cenk Tosun ve Gedson, Beşiktaş adına takımın en iyisiydi. Portekizli orta saha...
- Derbi öncesi moral oldu 31 Ekim 2022, Pazartesi HEM Beşiktaş hem de Şenol Güneş için iyi bir başlangıç oldu. İlk maçın da Ümraniye ile olması şanstı. Beşiktaş'ın...
- İki ayrı Beşiktaş 25 Ekim 2022, Salı ŞAMPİYONLUK yarışının içinde kalmak isteyen Beşiktaş'ın Hatay deplasmanında puan kaybına tahammülü yoktu. Teknik...
- 74’teki hamle 3 puanı getirdi 23 Ekim 2022, Pazar SÜPER Lig'in en sıkı mücadele eden iki takımı karşılaştı. Başakşehir ilk yarıda oyunu ikinci bölgede kurarak sarı-lacivertlilere...