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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 16 Mayıs 2022, Pazartesi

Alkışlar genç Emre’ye

KAYSERİSPOR'UN Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyip ginale ükselmesiyle Avrupa trenini kaçıran Beşiktaş, prestij için çıktığı Göztepe deplasmanında nasıl bir motivasyon göstereceği merak konusuydu. Küme düşmesi kesinleşen Göztepe de bu maça sadece prestij gözüyle bakıyordu. Ama sahadaki futbol biraz sertti. Rosier'in bana göre hatalı bir 2. sarı ile atılması ile maç ilginç bir duruma geldi. Larin'in golü Beşiktaş'a şoku atlattı. Josef'in golü bu kez Göztepe'yi şoka sokarken, aynı Josef'in ilk yarı bitmeden atılmasıyla Beşiktaş 2 eksikle ve 2 farkla soyunma odasına gitti.
Valerien Ismael'in öğrencileri 2. yarıda disiplin ve özveri olarak olumlu puan aldı ve kalesini gole kapadı.
Bir parantez de Beşiktaş'ın 2004 doğumlu kalecisi Emre Bilgin'e açmak isterim. 7 kurtarış yaptı ve bu sezon Beşiktaş'ın bir maçta en çok kurtarış yapan kalecisi oldu. Galibiyetten daha çok Beşiktaş için İzmir deplasmanından gelen güzel haber bana göre bu oldu.
Bu kadar kolay kırmızı görmek yakışmadı
Emre Bilgin gelecek için umut verdi

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