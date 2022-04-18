Kartal kilidi açamadı

BEŞİKTAŞ'IN Valerien Ismael yönetiminde Trabzon ve Alanya maçlarında sergilediği etkili futbol Giresunspor maçı öncesi takıma duyulan güveni artırmıştı. Dün ise Ismael'in Beşiktaş'a oynattığı agresif oyun tam olarak karşılığını bulamadı.

Bunda Giresunspor'un da oyun direncini sahaya güçlü bir şekilde yansıtması etkili oldu. Giresunspor kaliteli ayakları az olan ancak takım halinde sahada mücadele eden ve bu alanda ligin en iyi takımlarından biri. Durum böyle olunca Beşiktaş'ın fizik gücüyle değil, kalitesiyle rakibinin direncini kırması gerekiyordu. Bu da Can ve Josef orta sahası ile çok mümkün olmadı. Ismael son bölümde Pjanic'i oyuna aldı ama o da maç eksiğinin olması sebebiyle gerekli etkiyi gösteremedi.

Dün gördük ki Beşiktaş'ta Ghezzal'a ayak uyduracak, onu sahada yalnız bırakmayacak kaliteli isimlere de ihtiyaç var. Sonuç olarak Beşiktaş mücadele gücü yüksek, pozisyon açısından ise istediği seviyede olmadığı bir maçı geride bıraktı. Avrupa yolunda iki puan kaçtı.

Giresun direnç koydu

Can ve Josef ikilisi üretemedi