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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 11 Nisan 2022, Pazartesi

Daha organize olan kazandı

TARAFTAR dessteğini arkasına alan Fenerbahçe, baskılı bir oyunla maça başlamayı tercih etti ve Sarı-Kırmızılılar'ı sahasına hapsetti. Galatasaray'ın Fenerbahçe baskısından pasla çıkmakta ısrar etmesi zaman zaman hataya da davet çıkardı. Daha atak olan, golü daha çok isteyen Fenerbahçe, Osayi'nin pasında Zajc ile öne de geçti.
Galatasaray'ın ilk yarıdaki oyun formatı ile pozisyon bulması zordu ve nitekim de rakibi çok fazla zorlayamadılar.
Sarı-Kırmızılılar takım halinde organize olamazken, birlikte hareket eden Fenerbahçe, rakibi karşısında sonuca gitmeyi başardı.
Dünkü maçı daha çok isteyen, daha organize olan, birlikte hak eden taraf olan Fenerbahçe haklı bir şekilde kazandı. Zaten maç öncesi de daha formda bir Fenerbahçe vardı. Galatasaray'da Torrent'in ikinci yarıda yaptığı değişiklikler oyuna hiçbir katkı sağlayamadı. Takımın iyilerinden olan Babel'in çıkması anlamsızdı. Fenerbahçe ise akıllı bir futbolla keyif vererek kritik bir galibiyet aldı. Sarı- Lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaştı.

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Daha organize olan kazandı
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