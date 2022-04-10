Kartal Ismael’le uçuşa geçti

YENİ teknik direktörü Valerien Ismael'le Trabzon deplasmanında olumlu sinyaller veren Beşiktaş adına Alanya maçı Avrupa hedefi büyük bir önem taşıyordu.

Beşiktaş, Trabzon maçında olduğu gibi maça baskılı başladı ve 2. dakikada golü buldu.

Alanyaspor yediği gol sonrası oyuna ortak olmaya çalıştı ve Efecan ile eşitliği yakaladılar.

Alanya'nın oyun motivasyonu artmadan Beşiktaş'ın kısa süre içinde yeniden üstünlüğü yakalaması Siyah-Beyazlılar'ın lehine oldu.

İDDİASINI SÜRDÜRDÜ

Beşiktaş'ta Ghezzal'a ayrı bir parantez açmalıyız. Cezayirli son haftalarda takımını tam anlamıyla ateşliyor. Savunmada da oldukça başarılı bir Beşiktaş vardı. Alanı daraltarak oynayan ve rakibe şans tanımayan bir takım gördük. Beşiktaş'ta çok net bir şekilde Valerien Ismael farkını görebiliyoruz.

Trabzon'dan sonra antrenör farkı dün de sahaya net bir şekilde yansıdı.

Beşiktaş net ve keyifli bir galibiyet alarak Avrupa iddiasını sürdürdü.

Ghezzal yine harikaydı

Ismael farkını koydu