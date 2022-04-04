BEŞİKTAŞ açısından son derece verimli bir derbi maçı oynandı.
Beşiktaş Trabzonspor'a ne zaman ne de alan bıraktı. Beşiktaş'ta teknik direktör farkının ortaya çıktığını düşünüyorum.
Oyuncu kalitesi ortaya çıktı.
Özellikle ilk yarıda Beşiktaş oyuna ağırlığını koyan taraftı.
Maçın ikinci yarısına Abdullah Avcı'nın Nwakaeme'nin yerine Cornelius'u larak başlaması son derece doğru bir karardı.
GHEZZAL ÇOK ETKİLİYDİ
MAÇA 2 iyi kalecinin 2 hatası damga vurdu diyebiliriz.
Hem Ersin'in hem de Uğurcan'ın yediği goller kendilerine yakışmadı. Maçın geneline baktığımızda Abdullah Avcı'nın 1 puana sevindiğini söyleyebilirim.
Maçın sön bölümünde Larin'in gördüğü kırmızı kart ise kendisine hiç yakışmadı. Siopis'e attığı tokat ve akabinde takımını 1 kişi eksik bırakması Beşiktaş'a hiç hak etmediği bir yenilgiye mal olabilirdi. Beşiktaş'ta gecenin en etkili isimlerniden birisi de Ghezzal'di. Beşiktaş yeni hocasıyla iyi yolda.
Ghezzal maça damga vurdu
Larin'e o hareket yakışmadı
Beşiktaş’ta hoca farkı
BEŞİKTAŞ açısından son derece verimli bir derbi maçı oynandı.
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