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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 21 Mart 2022, Pazartesi

Pelkas hamlesi maçı çevirdi

LİG ikinciliği açısından dün akşamki mücadele son derece önemliydi. Her iki takımın da maça yüksek konsantrasyonla ve dersine çalışarak başladığını söyleyebiliriz. Dengeli geçen maçta Konyaspor taçtan gelen organizasyonla üstünlük sayısını yakaladı.
Konyaspor'un bu sezon daha önce de taçtan gelen toplar neticesinde bulduğu gollere rastlamıştık ve bu konudaki çalışmalarının karşılığını Fenerbahçe karşısında da aldılar. Sarı-Lacivertliler'de Mesut Özil ilk 45 dakika içinde etkili olamadı ve İsmail Kartal da neticesinde yıldız futbolcuyu devrede oyundan aldı. Bu hamle son derece yerindeydi. Neticesinde ikinci yarıda daha agresif, daha istekli, rakibini daha çok zorlayan bir Fenerbahçe izledik... Konyaspor'u baskı altına alan bir Fenerbahçe vardı sahada ve sonuç olarak da önce beraberliği sonra da üstünlüğü yakaladılar.
Pelkas'ın oyuna girmesi maçın kaderini değiştirdi diyebiliriz. Yunan oyuncu sonradan oyuna girdiği maçlarda attığı gollerle gerçekten fark yaratıyor. Bir parantez de Fenerbahçe taraftarına açmak gerekiyor. Takımlarını ateşlediler ve galibiyette önemli rol oynadılar. Sonuç olarak alınan 3 puan Fenerbahçe için ikincilik yolunda önemli bir adım oldu.

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Pelkas hamlesi maçı çevirdi
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