BEŞİKTAŞ etkili oynadığı, pozisyonlar bulduğu Hatay maçında kritik iki puan kaybetti. İlk yarıda çok sayıda fırsat yakalayan Siyah- Beyazlılar, bitiricilik konusunda zayıftı. Batshuayi gol atsa da kaçırdıkları ile ön plana çıktı. Belçikalı forvetin Beşiktaş'ın aradığı golcü olmadığını söylemeliyiz.
Son dönemde bu takıma gelen Gomez, Demba Ba ve Aboubakar gibi isimlerin çok gerisinde bir oyuncu. Sezon genelinde de bitiricilik sorunu çokça Beşiktaş'ın canını sıktı. Hava koşulları da dün Vodafone Park'ta futbolun kalitesini kötü etkiledi.
Siyah-Beyazlılar ilk yarıda koparabileceği maçta sonuca gidemeyince Hatay da duran toptan eşitliği yakaladı. İkinci yarıda ise oyun her iki takıma da gidip geldi. Beşiktaş'ın baskılı oynadığı an- larda Hatayspor kontra ataklarla Siyah- Beyazlı takımın kalesini tehdit etti. N'Koudou oyuna girdikten sonra Beşiktaş'a hareket getirse de galibiyet golü gelmeyince Beşiktaş iki puan kaybetti ve Avrupa Kupaları'na gitme yolunda kritik bir kayıp yaşadı. Hatayspor gibi Avrupa yarışında direkt rakibi olan bir takıma karşı evinde yaşadığı kayıp Beşiktaş adına üzücüydü.
N'Koudou hareket getirdi
Batshuayi ile bir türlü olmuyor
Avrupa yolunda kritik kayıp
BEŞİKTAŞ etkili oynadığı, pozisyonlar bulduğu Hatay maçında kritik iki puan kaybetti. İlk yarıda çok sayıda fırsat yakalayan Siyah- Beyazlılar, bitiricilik konusunda zayıftı. Batshuayi gol atsa da kaçırdıkları ile ön plana çıktı. Belçikalı forvetin Beşiktaş'ın aradığı golcü olmadığını söylemeliyiz.
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