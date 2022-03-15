GALATASARAY çok hızlı başladı maça... Üst üste pozisyonlar buldu.
İlk yarı Kerem Aktürkoğlu maça damga vurdu. İkinci yarıda ise etkili değildi. Önder Karaveli'nin oyuncu değişiklikleri için devreyi beklemesi gerekirdi.
Oyuncuları da kaybedersin bu şekilde! Galatasaray ilk yarı iyi oynadı ama ikinci yarıda skoru korumaya oynadı. Beşiktaş'ın attığı golde Pena'nın çok büyük hatası vardı. Maçın son dakikalarında Larin'in pozisyonunda penaltı çalınabilirdi.
Nelsson dengesiz bir giriş yaptı.
OYUNDAN DÜŞTÜLER
Galatasaray son 15 dakika oyundan çok düştü. Panik yaptıklarını düşünüyorum. Skor 2-2 olabilirdi. Beşiktaş kadro seçimini yanlış yaptı. Bu da skoru etkiledi.
Önder hoca tecrübesiz bir 11 ile sahaya çıktı... Güven Yalçın tercihi tartışılır... İki takım yarışta değil ama prestij için önemliydi.
Galatasaray'a Barcelona ile perşembe günü oynayacağı maçta başarılar diliyorum. Onlar için zor bir maç olacak ama ilk maçta müthiş bir mücadele ortaya koydular.
Önder hoca yanlış seçimler yaptı
G.Saray ilk yarıda fişi çekti
Yanlış tercihler!
GALATASARAY çok hızlı başladı maça... Üst üste pozisyonlar buldu.
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