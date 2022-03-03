Sorun bitiricilik!

LİGDE zirveden uzaklaşılması sebebiyle Beşiktaş adına sezonun en somut hedefi Türkiye Kupası olarak kalmıştı. Kayserispor golü erken bulunca Siyah-Beyazlılar vitesi artırmak zorunda kaldı ve ilk yarıda rakip kalede büyük bir baskı kurdu. Bunun neticesinde de Rosier ile eşitlik sayısını yakaladı. Eğer Beşiktaşlı oyuncular son vuruşlarda biraz daha becerikli olabilseydi ilk yarıda skor üstünlüğünü de ellerine alabilirlerdi. Takımın geriye düşmesine rağmen ortaya koyduğu reaksiyon ise oldukça önemliydi.

Stattaki az sayıda taraftar da takımını ateşledi. Beşiktaş ikinci yarıya da aynı şekilde tempolu başladı ve yine pozisyonlar yakalayan taraf oldu.

Ancak yine bitiricilikte sorun çekince Kayseri kontradan golü buldu ve bu takımın üzerinde büyük bir şok etkisi yarattı. Beşiktaş'ın belki de bu sezonki en büyük sıkıntısı hücumdaki oyuncuların bitirilicik konusundaki yetersizliği oldu ve bu sorun da kupadan elenilmesine yol açtı. Kupadan elenilmesi sonrası Beşiktaş'ın lige dört elle sarılması gerekecek.



Beşiktaş cömert davrandı

Kayseri akıllı oynadı