LİGDE 3 maçtır kazanamayan Beşiktaş, dün gece Altay karşısında kazanmayı gerçekten çok istiyordu. Son oynadığı Adana Demirspor deplasmanında son dakikalara önde girmesine karşın futbol olarak ezilen akabinde de kalesinde golü yiyen Beşiktaş, Altay karşısında kazanmayı başarabilen bir takım olduğunu göstermeyi hedefledi.
Orta sahada biraz daha diri gözüken Beşiktaş, gol yollarında çok da etkili olamadı.
AKAN OYUNDA GOL İMKANSIZ!
Maçın 2. yarısında Beşiktaş hücum presle başladı ancak topu tehlikeli yerlerde kapamadı.
Akan oyunda golü bulamayacağı belli olan Beşiktaş, kornerden elen topta Vida'nın kafasıyla skoru elde etti. Teixeira güçsüz, Kenan Karaman ise iyi niyetili fakat etkisizdi. Güven de bekleneni veremeyenler arasındaydı.
Altay uzatmada golü bulabilirdi.
Büyük takım bu kadar kolay pozisyon vermemeli.
Hücum hattı sınıfta kaldı
Teixeira hala güçlü değil
Akan oyunda sıkıntı var
LİGDE 3 maçtır kazanamayan Beşiktaş, dün gece Altay karşısında kazanmayı gerçekten çok istiyordu. Son oynadığı Adana Demirspor deplasmanında son dakikalara önde girmesine karşın futbol olarak ezilen akabinde de kalesinde golü yiyen Beşiktaş, Altay karşısında kazanmayı başarabilen bir takım olduğunu göstermeyi hedefledi.
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