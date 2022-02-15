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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 15 Şubat 2022, Salı

Nefes nefese 1 puan

SÜPER Lig'de Beşiktaş'ın tek bir hedefi var.
Ya kupayı alarak direkt Avrupa'ya gitmek ya da ligde ilk 4 içinde kalarak Avrupa biletini kapmak. Son 2 maçında berabere kalan Beşiktaş, son haftanın belki de en formda takımı olan Adana Demirspor'u deplasmanda yenerek özgüven tazelemek istiyordu.
Maça Adana Demirspor beklendiği gibi taraftarının da desteğiyle atak ve saldırgan başladı. Bu anlarda Beşiktaş takım olarak hata yapmadı ve sakin kalmayı başardı. Sonrasında rakip yarı alanda daha fazla görünmeye başladılar.

DEMİRSPOR DOMİNE ETTİ
Alex Teixeira'nın kafa gol geldi ama bu golde en büyük pay ayak içiyle harika ortayı yapan genç Kerem Kalafat'a aitti.
20 yaşınrdaki sağ bek, ilk lig maçında ilk katkısını yaptı.
2. yarıda Demirspor gol için çok yüklendi. Beşiktaş ayakta kalmaya çalıştı.
90+2'de hak ettiği golü de buldu.
Zor maçtı. Ama 2. yarıya baktığımızda Beşiktaş bence 1 puana sevinmeli.

Maçı değil Kerem'i kazandı!
Ev sahibi puanı hak etti

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Nefes nefese 1 puan
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