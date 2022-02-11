Kupada yola devam

BEŞİKTAŞ'IN son dönemde oyun istikrarını bir türlü sağlayamadığını söyleyebiliriz. Dün akşam da ilk 45 dakikada sahada kopuk bir futbol oynayan Beşiktaş vardı sahada. Siyah-Beyazlılar ilk bölümde arzu ettiği baskıyı kuramadı ve pozisyona girmekte de zorlandı. Göztepe de rakibini bekleyen ve kontra ataklarla Beşiktaş'ı zorlayan bir oyun anlayışı ile sahadaydı.

Konuk ekibin beklediği fırsatlar da zaman zaman geldi. Hücumda istediği üretkenliği sağlayamayan savunmada da hataya açık biri oyun oynadı. İkinci yarıda Beşiktaş çok etkili olmasa da Batshuayi ve Ghezzal'a maçı koparabilecek pozisyonları yakaladı ancak bitiricilikte bu isimler yine etkiszdi. Özellikle Batshuayi'nin 90+7'de kaçırdığı pozison inanılır gibi değildi. İki takım da topu kaleden içeri sokamayınca maç da uzatmalara gitti.

Beşiktaş sonuç olarak zor da olsa penaltılarla çeyrek finale çıkmayı bildi ve çok önemli bir eşiği geçti. Kupada yola devam edilmesi takımın hedefsiz kalmasının da önünü kesti.

Oyunda tempo düşüktü

Batshuayi yine çok kaçırdı