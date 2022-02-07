Beraberlik adil sonuç
Ne rakibe istediği baskıyı kurabildi ne de pas organizasyonunu yönetebildi. Antalyaspor ise İstanbul deplasmanında iyi ve dengeli bir oyun oynadı. Kırmızı- Beyazlılar rakip kalede de zaman zaman etkili oldu. Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışlarla ön plana çıkan oyuncu oldu.
Dün Beşiktaş dolu tribünler önünde oynamasına rağmen iç saha avanatjını tam olarak kullanamadı.
Siyah-Beyazlılar, tempo olarak rakibini son 15 dakika hariç zorlayamayınca konuk ekip karşılaşmayı istediği gibi götürmeyi başardı.
MOTİVASYON EKSİK
Beşiktaş'ta dün şunu bir kez daha gördük ki oyuncular hedefsiz kalmış.
Ancak her ne olursa olsun stada gelen taraftarı mutlu etmek Siyah-Beyazlı formayı terleten futbolcuların görevidir. Dünkü oyunu değerlendirdiğimizde 1 puanın adil sonuç olduğunu söyleyebiliriz.
Beşiktaş'ın sezonun kalanında en çok ihtiyacı olan konu da kuşkusuz motivsayon olacaktır.
Beşiktaş etkili değildi
Coşkulu oyun şart
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