Fenerbahçe keyif vermiyor

SÜPER Lige verilen aranın ardından kamp dönemini Antalya'da geçiren Fenerbahçe, evinde Başakşehir galibiyetiyle güzel bir sayfa açma peşindeydi.

Aslında ilk yarıya baktığımızda Fenerbahçe istekli, rakibi ısıran, bir an önce skoru bulmak için acele eden bir takım görüntüsündeydi.

Top daha çok Başakşehir'de olsa da tehlikeli ataklar Fenerbahçe'den geldi. Ancak gerek organize olmada eksiklik gerekse de vuruşlardaki sıkıntı beklenen golü getirmedi.

Başakşehir ise maç boyunca sakin kalan ve direkt ayağa oynayan taraftı.

Bir başka deyişle kendi karakterini ortaya koydu. Fener golü bulamayınca mental olarak diri kalamadı. Başakşehir'in golü gelince de panik-atak bir görüntü sergiledi.

Tüm bunlara tribünlerdeki taraftarların protestoları da eklenince Fenerli topçular için moral çöküntüsü kaçınılmaz oldu. Başakşehir ayakta ve sakin kalarak kazandı. Fener'de eksik olan da buydu. Moralsizlik ve stres bu takımın futbolunu olumsuz etkiliyor. Hoca değişikliği tek başına çözüm değil.

Stres Fener'i etkiliyor

Takımın morali sıfır