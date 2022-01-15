Kalitesiyle kazandı!

BEŞİKTAŞ 90 dakika boyunca hücumda istenilen düzeyde değildi...

Pozisyona girmekte zorlandı.

Bunda Gaziantep'in alan savunması ve doğru zamanda yaptığı baskının önemi büyüktü.

Batshuayi'nin attığı golde ise Gaziantep gafil avlandı!

Eksik yakalandığı tek pozisyonda da kalesinde golü gördü.

Beşiktaş'ın attığı golde kalite farkı ortaya çıktı.

Ghezzal'ın güzel şutu ve dönen topu Batsuhayi'nin tamamlaması bahsettiğim şeyin özeti gibi...



NEREDE ESKİ ROSİER

Beşiktaş'ın temposu, orta sahadaki mücadele gücü istenilen seviyede değil... Orta saha etkisiz kalınca da hücumcular istenilen pozisyonları yakalayamadı.

Beşiktaş'ta Pjanic ve Rosier'e parantez açmak istiyorum. Geçen sezonki Rosier ve sezon başındaki Pjanic'ten eser yok!

Rosier gereksiz yere çalıma giriyor. Adamını kaçırıyor ve rakibine baskı yapmıyor... Özetle ligde puan olarak gerilerde kalan Beşiktaş çok iyi oynamadığı bir maçtan 3 puan çıkardı.

Gaziantep'in forveti Muhammet Demir için de birşeyler söylemek gerekir. Son dakikalarda çok top ezdi...

Onun kötü performansı da sonuca etki etti.



Gaziantep eksik yakalandı

Rosier eski gücünde değil