Zincirleme yanlışlar!

LİDER Trabzonspor'un puan olarak bir hayli gerisinde kalan Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının ilk 25 dakikasında göze hoş gelen bir futbol oynadı. Hücumda çoğalan, İrfan Can ile pozisyonlar bulmaya çalışan bir takım izledik. Ancak, takım savunması zaman zaman zafiyet gösterdi. Kim ve Szalai'nin formsuzluğu devam ediyor...

Aslında, Vargas ve Yunus son tercihlerinde daha başarılı olsa daha da farklı bir skor izleyebilirdik.

Fenerbahçe Yönetimi Pereira'nın takımdan ayrılmasındtan sonra bir türlü teknik direktör işini çözemedi. İster istemez oyuncular da bu durumdan etkilendi.

Büyük takımlar hedefsiz kaldıkları zaman böyle skorlar alabiliyorlar.

Fenerbahçe ikinci yarının başında yediği golle iyice demoralize oldu.

Taraftarının tepkisi sonrası futbolcular psikolojik olarak etkilendi.

Sonrasında da mağlubiyet geldi.

Fenerbahçe için söylenecek bir söz yok!

Sezon başındaki yanlış tercihler ve sonrasında gelen kötü sonuçlarla ligde bir sezon daha kaybedildi.

Fenerbahçe bir an önce teknik direktörünü bulmalı ve yeni sezonun çalışmalarına başlamalı. Fenerbahçe taraftarının artık başarısızlığa katlanacak gücü kalmadı.



Hoca işi neden çözülmedi

Psikolojik olarak etkilendi