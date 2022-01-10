Beşiktaş fişi çekemedi

BEŞİKTAŞ eksik olmasına rağmen dün Çaykur Rizespor'a göre çok daha iyi bir oyun oynadı. Siyah-Beyazlılar çok sayıda net fırsatı cömertçe harcadı. Özellikle Batshuayi kaçırdığı pozisyonlarla Beşiktaş'a büyük zarar verdi.

Belçikalı forvet son vuruşlardaki beceriksizliğine ek olarak bencilliği ile maçın önüne geçen isim oldu. Bakıldığında dün oynanan oyun ve alınan sonuç pek de adil değildi. Beşiktaş eğer biraz becerikli olabilse maçı erkenden koparabilirdi.

Şans faktörünün dün Beşiktaş'ın yanında yer almadığını söylemeliyiz.

Siyah-Beyazlılar çok sayıda fırsat harcarken, kalesinde iki duran toptan iki gol görünce galibiyeti kaçırdı. Bakıldığında oyunun hakkı bu değildi. Beşiktaş çok rahat kazanabileceği bir maçta talihsiz bir kayıp yaşadı.

Rizespor ise bence hala ligin kuvvetli düşme adaylarından biri.

Oyunlarının gelişmesi gerekiyor. Beşiktaş açısından Rize maçının en sevindirici olayı ise genç Emirhan'ın performansı oldu. Emirhan, hem sahadaki duruşu, hem kalitesi ise herkese umut verdi.



Emirhan umut saçtı



Rizespor iyi değil