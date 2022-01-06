Özgüvenini geri kazandı

Covid vakalarının çokluğu sebebiyle Beşiktaş, Katar'daki finale ciddi bir kadro zaafiyeti ile çıktı.

Ligdeki kötü gidişin üzerine Beşiktaş'ın Süper Kupa'yı kazanması ve yeniden sezona motive olması için çok önemliydi.

Beşiktaş için 90 dakikayı ikiye ayırmak gerek. İlk yarıda Beşiktaş maçı çok rahat koparabilirdi.

İlk yarıda ne yaptığını bilmeyen bir Antalyaspor vardı.

Eğer Beşiktaş rakibinin üzerine gitseydi ilk yarıda fişi çekebilirdi.

İkinci yarı ise Antalya değişiklilkliklerle daha coşkulu oynadı ve daha etkili oldular. Antalyaspor neticesinde de Atiba'nın kendi kalesine attığı golle de olsa beraberliği yakalayıp maçı beraberliğe taşıdı. Futbolun ne kadar ciddi bir oyun olduğunu da böylelikle bir kez daha gördük. Beşiktaş'ın bu sezon maçların son bölümünde oyundan düştüğünü çokça görmüş olduk. Bu da sorgulanacak bir nokta. Uzatmalarda iki takımın da "Bitse de bitsek" modunda olduğunu gördük. Beşiktaş, Ersin'in katkısıyla kupayı kazanan taraf olmayı bildi. Kartal kupa ile yeniden öz güvenini kazandı.



İlk yarı farklı ikinci yarı farklı



Zor da olsa kazandı