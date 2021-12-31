Kazanmak çok önemliydi
KONTROLLÜ FUTBOL
İkinci yarıda görüntü fazla değişmedi. Duran toptan Atiba'nın golü sonrası Beşiktaş iyice kontrollü bir oyuna döndü.
Savunmada dikkatli bir oyun sergileyen Siyah-Beyazlılar turu geçmesini bildi. Konya'da takımı yakan Vida'yı kadroya almayan Önder hoca, Serdar'a güvenerek formayı verdi. Beşiktaş sezonun bundan sonrasını Serdar ile geçirmeli.
Genç stoper yaşına rağmen son derece soğukkanlı.
Beşiktaş, Vida'ya değil Serdar'a yatırım yapmalı. Ayrıca her maç biraz daha gösteriyor ki bu takımın sol beki Rıdvan'dır. Dün de oyuna girdikten sonra çok iyi işlere imza attı.
Vida'ya değil Serdar'a yatırım yapılmalı
Bu takımın sol beki Rıdvan'dır
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