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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 31 Aralık 2021, Cuma

Kazanmak çok önemliydi

BEŞİKTAŞ'IN ligdeki konumu Türkiye Kupası'nın önemini fazlasıyla artırmıştı. Kupa hem sezonu moral verecek bir başarıyla tamamlama hem de önümüzdeki sezon en kolay yoldan Avrupa'ya gitme fırsatı veriyordu. Önder Karaveli de bu mantıkla rotasyonu minimumda tutarak ciddi bir 11'i sahaya sürdü. İlk yarı hücumda üretken olmakta sıkıntı yaşayan ancak kalesinde de fazla pozisyon vermeyen bir takım izledik.

KONTROLLÜ FUTBOL
İkinci yarıda görüntü fazla değişmedi. Duran toptan Atiba'nın golü sonrası Beşiktaş iyice kontrollü bir oyuna döndü.
Savunmada dikkatli bir oyun sergileyen Siyah-Beyazlılar turu geçmesini bildi. Konya'da takımı yakan Vida'yı kadroya almayan Önder hoca, Serdar'a güvenerek formayı verdi. Beşiktaş sezonun bundan sonrasını Serdar ile geçirmeli.
Genç stoper yaşına rağmen son derece soğukkanlı.
Beşiktaş, Vida'ya değil Serdar'a yatırım yapmalı. Ayrıca her maç biraz daha gösteriyor ki bu takımın sol beki Rıdvan'dır. Dün de oyuna girdikten sonra çok iyi işlere imza attı.

Vida'ya değil Serdar'a yatırım yapılmalı

Bu takımın sol beki Rıdvan'dır

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