Fırsatları harcadı!

İLK yarı kora kor bir mücadele vardı. İkinci yarıda ise iki takım riskler almaya başladı... Beşiktaş ikinci yarıda galibiyeti getirecek pozisyonlar buldu. Futbol çok değişken bir oyun gerçekten... Bir anlık hata skoru belirledi. Gol pozisyonundan önce Ersin topun hızını kesmese belki de gol gelmeyecekti.

Ersin Destanoğlu'nun o topu tokatlaması golü yemesine neden oldu.

Ahmet Hassan güzel bir gol attı. Beşiktaş iyi oynadığı maçı kaybetti.

SON 15 DAKİKA ETKİLİYDİ

Konyaspor son 15 dakikalık oyunuyla 3 puanı haketti.

Beşiktaş sağ kanattan fazla hücum edemedi. Rosier'i aradı Beşiktaş... Savunma bu maçta iyiydi. Oğuzhan kenardan geldiğinde daha etkili oluyor sanki... Tabii Konya'dan da bahsetmek gerekir. Beşiktaş'ı da yenmeyi başardılar ve lider Trabzonspor ile puan farkını 7'ye indirdiler...

Onları kutlamak gerekir.

Beşiktaş ise lider Trabzonspor ile arasındaki puan arkı 18'e çıktı. Artık onlar için sezonun ikinci yarısı zor geçecek.

Ersin topa dokunmasa gol olmayacak

Sezonun 2. yarısı onlar için zor geçecek