Tepkilerin gölgesinde

FENERBAHÇE ligin ilk yarısı sona ermeden şampiyonluk yarışına havlu atınca, haliyle dün Kadıköy'de tepki sesleri de maçın önüne geçti. Fenerbahçe'nin senelerdir şampiyonluk elde edememiş olması belli ki taraftarın sabrını tüketmiş ki bunda da sonuna kadar haklılar. Maça gelecek olursak Fenerbahçe, düşüşte olan rakibine karşı golü erken buldu.

Futbolcular biraz becerikli ve bencillikten uzak olsa farkı yakalayabilirdi.

MOTİVE OLAMADILAR

Tribünlerde tepki sesleri yükselince haliyle bu durum sahadaki futbolu da olumsuz etkiledi.

Hocası olmayan Fenerbahçe'de futbolcuların oyunun belli bölümlerinde maça adapte olmakta zorlandığı görüldü.

Pelkas'ın oyuna girişi Fenerbahçe'nin temposunu bir nebze olsun artırdı.

Yunan futbolcu attığı şık golle takımını rahatlattı.

Ancak alınan galibiyete rağmen Fenerbahçe taraftarlarının "İstifa" tezahüratında ısrarcı olması Sarı-Lacivertliler'de durumun karışık olduğuna işaret ediyor.

TARAFTARIN SABRI KALMAMIŞ

PELKAS HAREKET GETİRDİ