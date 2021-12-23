Soğuk gece soğuk futbol!

SOĞUK bir futbol vardı sahada. 9 kişi rakibini yenemeyen Fenerbahçe, taraftarlarını yine üzdü.

Maçın kırılma anı penaltı pozisyonu ve Caner'in klasikleşmiş haliydi! Rakibe çok büyük bir ikram yaptı Karagümrük.

Fenerbahçe bu ikramı değerlendiremedi.

Hocanız olmasa bile bu maçtan galip ayrılmanız gerekiyor.

ARTIK ALIŞTIRDI!

Fenerbahçe için söylenecek çok şey var aslında. Bu kadar transfer, bu kadar yatırım ve sonunda yine hüsran... Fenerbahçe'de ortaya konan futbol kocaman bir hiç... Sarı-Lacivertliler rakibi 9 kişi kalsa da fizik gücü ve oyunuyla bunu rakibine hissettirmedi.

Bundan sonrası Fenerbahçe için formalite...

Trabzonspor bu sezon çok büyük bir hata yapmazsa şampiyon olacaktır. Fenerbahçe de ezeli rakibi Galatasaray gibi Avrupa'da ilerlemeye çalışacak...

Fenerbahçe yine hayal kırıklığı yaşattı

Avrupa'da ilerlemeye çalışacak