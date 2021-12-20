Beşiktaş daha derli topluydu

İKİ tarafında mutlak galibiyete ihtiyacı vardı. Fenerbahçe kendi saha ve seyirci avantajını ilk yarıda iyi kullandı diyebilirim. Ancak bunu ikinci yarı için söyleyemem. Fenerbahçe'de bu sezon itibariyle bir huy var. Takım birden oyundan düşüyor. Galip ya da mağlup olması hiç farketmiyor.

Takımın oyunu bir anda yüzde 50 düşebiliyor. Bu da dünkü mücadelede maçın 50-60. dakikalar arasanıda oldu. Beşiktaş her yediği golden sonra çok iyi tepkiler verdi.

Josef'in bence iki tane çok muhteşem golü vardı.

Beşiktaş daha derli topluydu.

Orta saha hakimiyeti yüzde yüz bir takıma geçmedi ama oyunda daima var olma savaşını Beşiktaş üst seviyeye taşıdı.

Batshuayi'nin son dakikada direkten dönen topu da bunun en büyük göstergesiydi.

Beşiktaş 2-2'yi yakaladıktan sonra Fenerbahçe hiç tepki gösteremedi. Pozisyon üretemedi diyebilirim. Zaten 2-2'den sonra maçın durduğu anlar oldukça fazlaydı. Sonuçta her iki takım da 1 puana razı oldu. Zirveden birer adım daha uzaklaştılar.

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