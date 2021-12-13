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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
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  • 13 Aralık 2021, Pazartesi

İyi bir dokunuşla lige tutunur

ADETA 'korku tüneli'nden geçen Beşiktaş için Kayserispor maçı hayati önem taşıyordu. Siyah- Beyazlılar maça kötü başladı, kötü goller yenerek iki kez de geriye düştü. Ancak futbolcular pes etmedi ve Kartal galibiyete ulaşmayı bildi. Futbolcuların dün kazanmayı çok istediğini gördük. Takımın Sergen hocanın gidişi sonrası sahada bir reaksiyon verdiğine şahit olduk. Mental açıdan güçlü ve maçı isteyen bir Beşiktaş vardı sahada.

LİGİN EN KALİTELİSİ
Dün özellikle ikinci yarıdaki Beşiktaş bir hayli coşkuluydu.
Rakip kaleye her gittiklerinde neredeyse tehlike yarattılar ve sonunda haklı bir galibiyet aldılar ve Beşiktaş hayata döndü.
Siyah-Beyazlılar kadro olarak hala bu ligin en kaliteli ekibi.
Bu takıma iyi bir dokunuş yapacak teknik adam gelmesi halinde Beşiktaş yeniden şahlanabilir ve lige tutunabilir.
Ofansif anlamda iyi işler yapan Beşiktaş için dün akşam kötü gözüken tek nokta ise savunmada yapılan basit hatalar oldu.

Takım reaksiyon verdi

Defansif zaafiyeti hala var

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU İyi bir dokunuşla lige tutunur
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