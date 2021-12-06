Umutlarını diri tuttu

FENERBAHÇE adına Çaykur Rize maçından çıkacak sonuç büyük oranda sezonun geri kalan kısmı için takımın hedefini de belirleyecekti. Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Rize'yi mağlup eden Sarı-Lacivertliler, derin bir nefes aldı. Lider Trabzon ile 12 puanlık farkın açılmasını önleyerek zirve için umutlarını diri tuttu.

Fenerbahçe hala Trabzon'un ciddi manada gerisinde olsa da 3 puanlı sistemde her şey mümkün.

KAZANMAYA YETTİ

Fenerbahçe'nin oyununa gelecek olursak dün akşamki futbol çok da iç açıcı olmasa da sonucu almaya yetti. Hafta içinde Pereira'nın gönderileceğine dair çıkan haberlere rağmen takımın motivasyonunun üst seviyede olması da Fenerbahçe adına olumluydu.

İrfan Can, Altay ve Mert Hakan gibi önemli eksiklerin de takıma katılmasıyla Fenerbahçe daha güçlü bir takım kimliği kazanacaktır. Sarı-Lacivertliler Rize galibiyeti ile zirve yarışına yeniden tutundu.

Haftayı kazançlı kapattılar

Takımın motivasyonu yüksekti