Vav TV İzle
Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 06 Aralık 2021, Pazartesi

Umutlarını diri tuttu

FENERBAHÇE adına Çaykur Rize maçından çıkacak sonuç büyük oranda sezonun geri kalan kısmı için takımın hedefini de belirleyecekti. Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Rize'yi mağlup eden Sarı-Lacivertliler, derin bir nefes aldı. Lider Trabzon ile 12 puanlık farkın açılmasını önleyerek zirve için umutlarını diri tuttu.
Fenerbahçe hala Trabzon'un ciddi manada gerisinde olsa da 3 puanlı sistemde her şey mümkün.

KAZANMAYA YETTİ
Fenerbahçe'nin oyununa gelecek olursak dün akşamki futbol çok da iç açıcı olmasa da sonucu almaya yetti. Hafta içinde Pereira'nın gönderileceğine dair çıkan haberlere rağmen takımın motivasyonunun üst seviyede olması da Fenerbahçe adına olumluydu.
İrfan Can, Altay ve Mert Hakan gibi önemli eksiklerin de takıma katılmasıyla Fenerbahçe daha güçlü bir takım kimliği kazanacaktır. Sarı-Lacivertliler Rize galibiyeti ile zirve yarışına yeniden tutundu.

Haftayı kazançlı kapattılar
Takımın motivasyonu yüksekti

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Umutlarını diri tuttu
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA