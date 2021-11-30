Fenerbahçe’de istkirar yok!

FENERBAHÇE adına Trabzonspor'un kazandığı haftada zirve yarışında iddiasını korumak için Göztepe maçı büyük bir önem taşıyordu. Ancak sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolcular bu durumun öneminin farkında değil gibilerdi. İlk 45'te isabetli şut dahi atamayan, rakibini hiç zorlayamayan Sarı- Lacivertli futbolcuların görüntüsü beklenenden bir hayli uzaktı.

Hücumda bir varlık gösteremeyen Fener, ilk devre Mesut'un pas hatası sonrası yenilen golle sonuçlanınca kabus gibi bir ilk 45 geride kaldı. İkinci devre Serdar Dursun'un erken gelen golüyle Fenerbahçe'de bir kıpırdanma olur diye beklense de Sarı-Lacivertliler oyun üstünlüğünü rakibine kaptırdı.

Pereira'nın takımın en iyisi olan İrfan Can'ı oyundan çıkarması da anlamsızdı. Fenerbahçe dün tüm bunların neticesinde kötü oynadığı maçta iki puan bıraktı.

Oyuna bakacak olursak hatta 1 puanı kazandı. Göztepe'nin galibiyete daha yakın olan taraf olduğunu gördük. Fenerbahçe'de istikrar sorunu devam ediyor.

İlk 45'te çok kötü bir Fener vardı

İrfan Can oyunda kalmalıydı